StylishRent, debutta il servizio rent a car premium

Debutta StylishRent, il servizio di rent a car premium, 'tailor made' che garantisce consegna e ripresa dell'auto dove il cliente desidera, in tutta Europa, 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Il concept di StylishRent nasce dall'esperienza di Luca Maggiore, ceo dell'azienda, che dopo la cessione dell'azienda di famiglia Maggiore Rent, ha deciso di ideare e portare sul mercato un prodotto dedicato a una clientela che desidera un servizio veloce e puntuale, con vetture di segmento premium. ''Dopo anni di esperienza nel settore del noleggio a breve termine e assistendo al cambiamento delle nostre abitudini, sia a seguito dell'avvento del digitale sia sul fronte della mobilità individuale che ormai non significa più solo mero possesso dell'automobile, ho ritenuto che anche il settore del rent a car avesse la necessità di innovazione - spiega Luca Maggiore -. Posso sicuramente affermare, senza timore di smentita, che il noleggio senza conducente in Italia è nato con la mia famiglia. Ecco perché volevo creare un upgrade premium, sia per clientela sia per vetture a disposizione. Per StylishRent ho immaginato un modello che ponesse il cliente al centro, andando a soddisfare pienamente quelle che sono le esigenze di chi vuole una completa flessibilità e la possibilità di creare un servizio ad personam''. Il marchio StylishRent è un brand di noleggio auto premium a breve e medio termine operativo in tutta Italia: che vanta una flotta di circa cento suv di media ed alta gamma, full optional e ben motorizzati, delle più importanti case automobilistiche; che garantisce l'utilizzo del modello e della versione scelti; con consegna e ritiro nel luogo e nell'orario definito dal cliente, in tutta Europa. Ogni veicolo viene portato e ripreso da un incaricato specializzato dove desidera il cliente e quando per lui è più comodo, grazie alla struttura logistica a supporto che lavora su hub a Roma e a Milano. Inoltre prima di consegnare l'auto vengono illustrate le caratteristiche tecniche e la funzionalità del mezzo in modo da poter godere al massimo della piacevolezza di guida e degli strumenti di ausilio e connettività a disposizione. Grazie ad un accordo con Aci, Automobile Club Italia, alla clientela è garantito un servizio di assistenza stradale costante e il customer service di StylishRent è attivo sette giorni su sette e 24 ore su 24. Il servizio è prenotabile sul sito dedicato stylishrent.com oppure con una telefonata al customer service.