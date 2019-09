Seat Leon festeggia 20 anni e 2 milioni di unità vendute

A pochi mesi dall'annunciato debutto della futura quarta generazione della Leon, la Seat festeggia i vent'anni di produzione ininterrotta e i 2 milioni di esemplari venduti del suo storico modello. Si tratta di una delle proposte di maggior successo della Casa Iberica. Nata nel 1999 come berlina sportiva, con forme create dal genio di Giorgetto Giugiaro, è diventata monovolume con la seconda serie del 2005 firmata da Walter de Silva. Quella di oggi, disegnata da Alejandro Mesonero-Romanos è una compatta 'tutto pepe' che ben sintetizza il piacere di guida della marca.



Vista la storia, per il futuro c'è da attendersi un'ulteriore evoluzione del concept del modello.



Come sottolineano da Barcellona, messe in fila, una dietro l'altra, le 2 milioni di Leon costruite sino a oggi coprirebbero una distanza di 9.000 km, la stessa che separa Mosca da Vladivostok, il percorso della mitica Transiberiana. In occasione del traguardo raggiunto, dalla Spagna ricordano come l'attuale Leon, presentata nel 2012, abbia superato il milione di unità vendute. "Quasi il doppio della prima (presentata nel 1999, 534.797 auto vendute) - spiegano - e un terzo in più della seconda (arrivata nel 2005, con un totale di 675.915 unità vendute). Nuovi mercati e l'ampliamento della gamma con una versione familiare e le sue diverse varianti (come Leon X-Perience), sono le chiavi della crescita della compatta di Barcellona. Una crescita assimilabile a quella del marchio SEAT, che dal 2010 ha visto le proprie vendite crescere del 60%".