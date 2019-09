Officina auto abusiva sequestrata da Gdf

La Guardia di Finanza di Campobasso ha scoperto e sequestrato una officina auto abusiva in un comune della provincia. L'attività era gestita da un meccanico del posto risultato sprovvisto delle relative autorizzazioni commerciali e amministrative. Dai successivi accertamenti è emerso che l'impresa non ha mai presentato le previste dichiarazioni fiscali, risultando quindi totalmente sconosciuta al fisco. L'attività ispettiva condotta dai finanzieri ha consentito di ricostruire il volume d'affari realizzato in nero dal titolare quantificando le imposte evase in svariate migliaia di euro.