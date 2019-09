Karting in piazza, è l'educazione stradale per bambini

Approderà il 5 e 6 ottobre all'autodromo del Mugello 'Karting in piazza', il format ideato da Aci sport, approvato dalla Fia (la Federazione internazionale dell'automobile) e organizzato per questa occasione dall'Automobile Club di Firenze che ha già fatto tappa in circa 50 luoghi d'Italia e che ha già coinvolto oltre 15 mila bambini. All'interno del circuito toscano verrà allestita un'area attrezzata con supporti tecnici avanzati e per accogliere bambini di ambo i sessi fra i 6 e 10 anni ai quali verrà insegnata l'educazione stradale. Seguiti da esperti tecnici Aci e da campioni delle quattro ruote, ai giovanissimi conducenti verranno prima insegnate le nozioni fondamentali del codice della strada e successivamente potranno guidare all'interno di un percorso protetto dei kart elettrici, allestiti di roll bar e cinture di sicurezza, la cui velocità sarà paragonabile a quella di una bicicletta. Durante tutta la prova pratica gli istruttori potranno fermare il kart in qualsiasi momento. La finalità dell'iniziativa è far arrivare ai bambini il motto di molti piloti: ''Un secondo in meno in pista fa vincere una gara, un minuto in più in strada fa vincere la vita''. A loro verrà rilasciato anche un diploma di 'Ambasciatore della sicurezza stradale' e verrà loro affidato il compito di divulgare, a partire dalle loro famiglie, le '10 Regole d'oro della Fia per la Sicurezza Stradale'. L'iscrizione e la partecipazione saranno gratuite.