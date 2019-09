Ha 150 veicoli intestati in modo fittizio, denunciata 26enne

Sebbene sia senza patente, sulla carta possiede più di 150 automobili molte delle quali risultano utilizzate per compiere truffe di vario tipo o per fuggire dopo furti in abitazione. La 'prestanome' è una 26enne nata in Romania che gravita tra Bazzano e Sasso Marconi, nel Bolognese, smascherata dai carabinieri della compagnia Bologna Borgo Panigale. E' stata denunciata per intestazione fittizia di veicoli e false dichiarazioni, visto che di fronte ai militari ha disconosciuto la proprietà delle vetture.

Nei suoi confronti è stato inoltre emesso un decreto di 'blocco anagrafico', in base al quale non potrà più avere veicoli intestati e tutti quelli che verranno intercettati saranno sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca. Sono già una quindicina quelli individuati in varie zone d'Italia.

Secondo quanto è stato ricostruito, alcune delle vetture di cui risulta proprietaria sono comparse in episodi di 'truffe dello specchietto' o del 'finto abbraccio'. Con questo espediente, anche se vittime o testimoni di reati annotavano i numeri di targa delle auto, le forze dell'ordine non potevano risalire ai malviventi perchè i veicoli erano intestati alla 26enne, del tutto estranea a quegli episodi. Oltre alla denuncia penale, a carico della donna ci sono verbali amministrativi per circa 80.000 euro, per infrazioni al codice della strada.