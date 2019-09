C5 Aircross,suv Citroen è dedicato anche al mondo business

Nella classifica dei suv medi più risparmiosi, nella sua versione diesel, è tra i più efficienti: basti pensare che è possibile compiere oltre 24 km con un litro.



C5 Aircross si impone per la sua modularità e versatilità di utilizzo e per questo è adatto anche come mezzo di lavoro. Nasce da questi presupposti la versione omologata N1 del suv del double chevron, dedicata al mondo del business e dei professionisti.



La versione N1 di C5 Aircross offre la possibilità di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti per questa categoria di veicoli mantenendo inalterate tutte le caratteristiche che contraddistinguono la vettura di serie. E' realizzata attraverso un apposito kit di trasformazione dello specialista Focaccia Group che comprende 4 anelli ferma-carico senza prevedere alcuna paratia divisoria. Questo consente ai Clienti professionisti di sfruttare dunque al meglio la modularità di Citroën C5 Aircross, grazie ai 3 sedili posteriori individuali ripiegabili a scomparsa, scorrevoli e inclinabili, e tutto il volume record del bagagliaio, che va da 580 litri a 720 litri fino al lunotto posteriore (con i sedili della fila 2 in posizione) e fino a 1630 litri al tetto (con i sedili della seconda fila ripiegati completamente).



Ai professionisti, la versione N1 riserva anche le sue motorizzazioni più potenti: il benzina PureTech 130 S&S (per quattro anni consecutivi elettoEngine of the Year) ed il diesel BlueHDi 130 S&S, offerto anche con il moderno cambio automatico a otto rapporti EAT8.



In aggiunta, i professionisti possono apprezzare tutti gli elementi che caratterizzano C5 Aircross: oltre al design unico, all'elevata possibilità di personalizzazione e all'abitacolo, che trasmette una sensazione di protezione e di spazio, C5 Aircross si distingue per il comfort di bordo, grazie alle Sospensioni con Smorzatori Idraulici Progressivi (Progressive Hydraulic Cushions) e ai sedili Advanced Comfort, per una nuova esperienza a bordo tipicamente Citroën. Le tecnologie di assistenza alla guida, tra cui Highway Driver Assist, dispositivo di guida autonoma di livello 2, o il Grip Control con Hill Assist Descent per una reale versatilità di guida su diversi fondi stradali, oltre a 6 tecnologie di connettività, tra cui la ricarica wireless per smartphone.



Grazie a tutti questi elementi, C5 Aircross è ora in grado di soddisfare davvero le richieste più varie e conferma il suo potere di conquista che la nuova versione N1 contribuirà a rafforzare.