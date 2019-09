A Milano pista 'giocattolo' per Mini elettriche vere

Guidare elettrico può essere divertente e per sottolineare quest'aspetto della mobilità a zero emissioni gli uomini marketing di Mini Italia hanno ideato e realizzato un circuito cittadino di 210 metri, ispirato alle piste giocattolo, montandolo nel cuore di Milano. Costruito durante la notte, il tracciato "tascabile" è comparso questa mattina nella centralissima piazza XXV aprile, tra lo stupore degli abitanti della zona. Rimarrà posizionato sino a domani, giovedì 26 settembre, come circuito dove provare emozioni con la nuova Mini Full Electric, ordinabile nelle concessionarie a partire da oggi, con un prezzo che parte da 33.900 euro. La pista su cui corrono le vetture è realizzata in plastica riciclata. E' stato comunicato che una volta concluso l'evento di lancio, gli alberi installati intorno al circuito verranno donati al Comune di Milano. Oggi e domani, tra le 12 e le 14 e tra le 17.30 e le 19.30 sarà offerta ai curiosi l'opportunità di vivere un'esperienza unica in una pista unica, a bordo dell'inglesina a batteria. "E l'entusiasmo - anticipano dalla Filiale -, una volta scesi dall'auto, continuerà con le sfide sulle due maxi-piste per macchinine giocattolo elettriche, messe a disposizione dei partecipanti".

Sono previsti "due giorni di adrenalina e intrattenimento, grazie anche alla presenza di Andrea e Michele di Radio Deejay e di Albertino direttore artistico di Radio m2o che, con il suo dj set, è protagonista del gran finale nella serata di giovedì 26 settembre, dalle 19.30".



L'iniziativa è stata ideata in occasione della Green Week promossa dal Comune del capoluogo lombardo per valorizzare la cultura ecosostenibile.



"La mobilità urbana pura elettrica - spiegano dalla Casa -, può essere finalmente vissuta in pieno stile Mini grazie alla nuova Cooper SE che porta il tipico concetto di go-kart feeling in una dimensione completamente nuova e affascinante, offrendo uno stile sportivo non solo con sorprendente spontaneità ma anche senza alcun rumore".