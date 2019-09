Venerdì a Brescia parte la prima 1000 Miglia Green

Venerdì da Brescia parte la 1000 Miglia Green, la prima gara di regolarità riservata a vetture ad alimentazione alternativa, elettriche, ibride e alimentazione a idrogeno.

Circa 40 gli equipaggi, animeranno una gara di regolarità di tre giorni sulle più belle strade lombarde. La prima edizione della 1000 Miglia Green prenderà il via dal cuore di Brescia per arrivare domenica 29 all'autodromo di Lainate passando, sabato 28, per il centro di Milano. La Detroit Electric Model 95 del 1924 sarà la vettura più antica che affiancherà le modernissime Tesla, Porsche Panamera E 4 Hybrid, Mercedes EQC, Smart, Mini, Hyundai, Nissan, Polestar. In gara anche la Zagato Milanina del 1989 e due modelli di maggiolino Volkswagen (1303 Kaefer) del '72 e '76 e anche un modello alimentato a idrogeno.