Manda complice a esame guida, denunciato

Hanno tentato di 'barare' ai quiz per la patente ma sono stati scoperti e denunciati. Protagonisti un 28enne originario del Senegal, un 38enne dell'India e un 30enne dei Senegal.

Nel primo caso l'uomo, residente a Pontedera (Pisa) ai quiz per la patente aveva mandato un'altra persona al suo posto ma è stato scoperto. Ad allertare i poliziotti sono stati i funzionari della Motorizzazione civile che, dopo la prova scritta, hanno notato che la firma del candidato che avevano davanti e anche la sua fisionomia non erano uguali a quelle dell'uomo che si era presentato in aula. Da lì il blitz degli investigatori che sono andati a Poggibonsi (Siena) dove era in corso l'esame pratico di guida. Il vero candidato, scoperto, ha confessato. La prova d'esame è stata annullata. A Firenze, invece, la polizia stradale ha denunciato il 38enne e il 30enne che, si erano attrezzati con auricolare, trasmettitore e videocamera del telefonino, in modo da farsi suggerire le risposte esatte da un complice piazzato all'esterno.