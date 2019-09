Il 29/9 la festa delle auto storiche, città diventano musei

Il 29 settembre decine fra città e borghi italiani si trasformeranno in musei di auto e moto storiche, ospitando raduni, esposizioni, mostre e convegni. Per quella data, l'Automotoclub storico italiano (Asi) ha organizzato la Giornata nazionale del veicolo d'epoca. Gli appassionati potranno anche visitare gratis 114 fra musei e collezioni italiane, per l'iniziativa Asimuseishow.

Le iniziative sono state presentate in sala stampa alla Camera. Quest'anno è stato anche istituito il "Premio Asi per il Motorismo Storico" attribuito a personalità che si siano dimostrate particolarmente vicine al settore. La prima edizione è stata assegnata al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La consegna è in programma per l'"Historic Day", il 29 settembre a Vicenza.

"Il motorismo storico - ha detto il presidente dell'Asi, Alberto Scuro - è patrimonio nazionale e industria sociale, perché valorizza la storia del Paese e perché crea un indotto economico che comprende le attività produttive e tantissime iniziative solidali. Dopo i monumenti, il paesaggio, l'enogastronomia, il calcio e la moda, il motorismo storico è ciò che più muove l'interesse di italiani e stranieri".

Non solo storia e cultura. "In ambito turistico - ha spiegato il presidente della Commissione manifestazioni auto dell'Asi, Ugo Amodeo - la passione per i veicoli storici genera un indotto economico di oltre 500 milioni di euro all'anno". Lo dimostra anche la capillarità dei musei dedicati ai veicoli storici. "In Italia ce ne sono oltre cento: si tratta di realtà di ottimo livello, che Asi ha censito, messo in rete e collegato, in modo da offrire una panoramica completa a tutti gli appassionati, e non solo", ha concluso il presidente della Commissione storia e musei dell'Asi, Danilo Castellarin.