Concorso d'Eleganza 'Lamborghini & Design' a 350 GT del 1964

(ANSA) - SANT'AGATA BOLOGNESE, 24 SET - Sono state 36 le Lamborghini prodotte tra il 1964 ed il 2001, con l'aggiunta di alcuni esemplari moderni, a partecipare alla seconda edizione del "Lamborghini & Design" - Concorso di Eleganza. La manifestazione, organizzata dal Polo Storico di Lamborghini, si è svolta dal 19 al 21 settembre tra Venezia a Trieste e ha reso omaggio al genio creativo del grande architetto italiano Gae Aulenti.



Le vetture, dopo essere partite da Venezia e aver percorso circa 200 chilometri, sono arrivate venerdì a Portopiccolo di Trieste, dove sono state esposte al pubblico nelle tre piazzette principali in riva al mare. Il sabato mattina sono state giudicate da un selezionato gruppo di giudici internazionali, quindi a Trieste il bagno di folla in Piazza Unità di Italia. Il raduno è poi continuato sulle strade della storica gara in salita Trieste - Opicina e, dopo essere entrato in Slovenia, è terminato con il ritorno a Portopiccolo.



I giudici hanno assegnato il titolo di Best in Show alla Lamborghini 350 GT, telaio #102, di proprietà di un collezionista svizzero, vincitrice della classe A "Front Engine Dawn". La vettura, restaurata con la massima cura e nell'assoluto rispetto dell'originalità, è uno dei pilastri della storia Lamborghini. È stata, all'epoca, la prima automobile realizzata dalla Lamborghini venduta ad un cliente privato. La 350 GT #102 è oggi, tra l'altro, anche la più antica Lamborghini "di serie" esistente. (ANSA).