Pagani Zonda protagonista al NY Grand Central Terminal

Autunno a New York nel segno della Pagani automobili. Una collezione di cinque supercar Zonda sarà infatti la grande protagonista al Grand Central Terminal dell'avvio dei festeggiamenti americani per il ventesimo anno del modello che ha dato il via alla saga della Casa automobilistica emiliana. Nel cuore della grande mela verranno esposte con la prima Zonda altri quattro rarissimi esemplari del valore complessivo di circa 90 milioni di dollari, al cambio oltre 81 milioni di euro.



Con un transito di oltre 750.000 persone al giorno, il Grand Central Terminal ospiterà nell'elegantissimo Salone Vanderbit la 'Collection' di vetture che rappresentano i momenti più significativi della storia di questa supercar. A corredo dell'iniziativa principale, durante la settimana sono previste numerose attività pubbliche e private che vedranno coinvolti appassionati e giornalisti, ma anche i concessionari ufficiali di Pagani Automobili, assieme ai loro clienti.



Regina di cuori della passerella nel cuore della Grande Mela sarà la C12 del 1999 con telaio 001, la prima Zonda di sempre, utilizzata in origine per le prove di crash test, recentemente restaurata, ricostruita in numerose parti e riportata all'antico splendore dal reparto specializzato Atelier della factory: monta un prpulsore Mercedes-Benz da 450 Cv. Con questo gioiello dei motori, sotto i riflettori anche una Zonda F con V12 AMG da 650 Cv, modello che all'epoca fece segnare il record per vetture di produzione al Nuerburgring con un tempo di 7'27", una Zonda R da 750 Cv, la variante più estrema di sempre del modello, una delle 5 Zonda Cinque prodotte e l'ultima della serie, la HP Barchetta, progettata da Horacio Pagani come personal car e costruita in tre esemplari.



"Le celebrazioni dei vent'anni di Zonda non potevano trascurare gli Stati Uniti- sottolinea Michael Staskin, CEO di Pagani Automobili America -, dove abbiamo previsto un tour esclusivo della Zonda Collection. Per coronare quest'occasione unica, lo sforzo si è concentrato sulla ricerca di una location assolutamente d'eccezione. Cercavamo un simbolo della passione, dell'ingegneria e dell'ingegnosità di questo grande paese, in linea con lo stesso spirito che ha accompagnato questi primi vent'anni di Zonda. La risposta era una sola: il Grand Central Terminal. Il cuore della city, riconosciuto a livello mondiale come fulcro della mobilità, del design e della passione di una delle più grandi metropoli, New York".