Auto storiche in 100 piazze italiane, eccellenza del Paese

Domani presso la sala stampa della Camera dei Deputati verrà presentato il calendario per le celebrazioni che animeranno oltre 100 piazze italiane in occasionane della Giornata nazionale del Veicolo d'Epoca. L'on. Mauro d'Attis insieme al Presidente Asi - Automotoclub Storico Italiano - Alberto Scuro parleranno della filiera interamente made in Italy che coinvolge i comparti del restauro, la selleria, la carrozzeria, la meccanica, la ricambistica, il design fino all'editoria. Con i contatti che questo mondo ha con il turismo, l'enogastronomia, la moda. Saranno presentate le centinaia di iniziative previste per il 29 settembre che vedranno aperti oltre 100 musei e collezioni coinvolgendo i 300 club nazionali. Proprio in uno di questi eventi previsto a Vicenza in piazza Signori, sarà premiata il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, per la "sensibilità espressa al comparto".

