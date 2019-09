Fiat Professional, on air campagna dedicata a professionisti

È on air la nuova campagna dedicata ai veicoli di Fiat Professional, il marchio di FCA dedicato al mondo dei professionisti, per esigenze di lavoro e tempo libero.



Ideata e realizzata dall'agenzia Leo Burnett, la campagna di comunicazione si sviluppa intorno a questo "impegno" continuo dei professionisti che però possono sempre contare sui veicoli di Fiat Professional.



Tutti gli spot sono stati diretti dal regista Harald Zwart per la Casa di Produzione Indiana mentre l'intera campagna di comunicazione è pianificata dall'agenzia Starcom sui diversi media (TV, radio, stampa edigital) e diffusa prima in Italia e successivamente in altri Paesi europei.