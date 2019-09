Una quarantina di elettriche al via della 1000 Miglia Green

Saranno una quarantina le auto elettriche che il prossimo 27 settembre prenderanno il via nella prima edizione della Mille Miglia Green, variante a 'zero emissioni' della corsa di regolarità più famosa al mondo. In gara in due classifiche separate, le vetture a batteria di oggi che in due giorni percorreranno in 3 tappe 250 km sino a raggiungere Milano e l'autodromo di Lainate, e le elettriche d'antan, che competeranno nella prima e nella terza tappa.



Iscritte alla competizione ci saranno anche dei VW Maggioloni, trasformati in mezzi elettrici grazie alla tecnologia moderna.



Oltre alle sfide su strada da segnalare una serie di iniziative di contorno che oltre a dibattiti e momenti di riflessione comprenderà anche una passerella statica di auto di oggi e di domani, sabato 28 settembre, nella meneghina piazza Gae Aulenti: in primo pianio le Formula E realizzate dalla Dallara e la nuovissima VW ID.3, in questi giorni sotto i riflettori in prima mondiale al Salone di Francoforte. Da citare, inoltre, che venerdì 27 settembre, Brescia sarà sede del villaggio allestito in Piazza Paolo VI che ospiterà, oltre alle verifiche tecniche delle auto in gara, gli stand espositivi delle case automobilistiche e dei Partner, la 1000 Miglia lounge e la Press area. Qui, alle 19:45 le vetture partecipanti accenderanno i loro silenziosissimi motori per percorrere il circuito cittadino di circa 5 km sullo stesso tragitto che, da tradizione, fa da anteprima alla partenza della 1000 Miglia storica.



Il tracciato prevede il via la mattina di sabato, dal centro di Brescia: dopo aver percorso i territori della Franciacorta, le vetture transiteranno in successione da Bergamo e Treviglio per raggiungere il sito Unesco del Villaggio Operaio di Crespi d'Adda. Qui è prevista una sosta per la ricarica delle auto. La ripartenza verso Merate prima e Monza poi, condurrà gli equipaggi al villaggio di Piazza Gae Aulenti a Milano verso le ore 18. Domenica 29, dal cuore di Milano la carovana green raggiungerà Lainate dove, all'interno dell'Autodromo ACI Guida Sicura, verranno effettuate le ultime prove cronometrate prima della conclusione della gara e delle premiazioni. Alla presentazione della manifestazione, avvenuta questa mattina a Milano, a Palazzo Pirelli, l'amministratore delegato di 1000 Miglia, Alberto Piantoni, ha sottolineato come "La manifestazione sia in realtà all'edizione zero. Si tratta di un'iniziativa ideata per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli enti territoriali sull'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo di una mobilità green. Le auto che parteciperanno alla gara sono l'esempio di come la mobilità sostenibile sia la chiave del futuro del nostro territorio e dell'intera filiera economica italiana che nell'auto, nell'energia e nelle infrastrutture ha i suoi punti di riferimento".



All'evento era presente anche l'assessore regionale Fabio Rolfi, che nel ricordare il patrocinio alla manifestazione ha sottolineato la sua importanza per la "promozione di modelli di mobilità sostenibile". La 1000 Miglia Green, infatti, è legata alla "valorizzazione dei prodotti agroalimentari lombardi.



Durante i tre giorni dell'evento ci sarà l'opportunità di ragionare anche a livello istituzionale su temi riguardanti la sostenibilità dei cicli di produzione, l'efficientamento energetico e la sfida dei trasporti sostenibili. Tematiche che interessano da vicino anche il comparto agroalimentare. Porterà un indotto importante su buona parte della Lombardia e sarà una vetrina su alcune delle più importanti realtà culturali e territoriali che ci contraddistinguono".