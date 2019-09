Simone Guidarelli Home e Bentley assieme per la Fashion Week

In occasione della Fashion Week 2019 a Milano, lo stylist delle star Simone Guidarelli ha presentato un esclusivo co-branding con Bentley Milano, concretizzato in una decorazione della carrozzeria in cui un 'albero della vita''abbraccia' maestoso e rigoglioso la Continental GT, in un trionfo di eleganza. Come augurio di una crescita sviluppata su solide basi, il progetto di successo di Simone Guidarelli Home esprime un'incredibile energia positiva, perfetto connubio con i festeggiamenti del centenario dalla nascita del marchio di auto di lusso più ambito al mondo. Simbolo della vita, del mondo, della conoscenza, l'albero che ricopre l'elegante carrozzeria della Continental GT rappresenta la celebrazione della realtà intensa, in un'esplosione di rami ricchi di fiori esotici, su cui si poggiano curiosi pavoni vivaci. In questa meravigliosa natura sconosciuta, si rivelano pattern ipnotici e motivi fantastici, dai colori romantici e decisi allo stesso tempo. L'elegante base nera è rivestita dalle infinite sfaccettature di magenta e lilla, turchese e verde tè, ocra e ambra. Fondata il 10 luglio 1919, Bentley Motors festeggia quest'anno il suo 100mo anniversario aziendale con manifestazioni uniche in tutto il mondo, per celebrare le più espressive creazioni di questi 100 anni, con l'intrinseca classe del lusso britannico, che ha attraversato il tempo con decenni di innovazioni, artigianalità e successi. Simone Guidarelli Walldesign ha trovato in Bentley un terreno fertile per esprimere la sua creatività esuberante. Nel suo universo immaginifico che supera i confini della casa, con la sua linea di tessuti da parati deluxe con cui 'vestire' gli ambienti, gli imbottiti e altri complementi, ogni wallpaper è frutto di un lungo lavoro di disegni dipinti e fatti a mano. In una fresca reinterpretazione degli iconici disegni tessili del Fondo Renzo Brandone, custoditi nell'archivio della Fondazione Fashion Research Italy (FRI) di Bologna, ogni illustrazione è portavoce di ampio respiro artistico. Il creativo si è avvalso della collaborazione di D-factory per la realizzazione di questo progetto, dopo essersi già affidato a loro precedentemente per la personalizzazione di altre due vetture. Grazie a questo centro stile, è sempre riuscito a studiare un'applicazione puntuale e ponderata delle sue opere, oltre a poter contare su una finitura di alto livello per l'esecuzione del rivestimento su una vettura di tale prestigio.