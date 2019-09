Daimler, via test guida autonoma con Torc su strade Virginia

Daimler Trucks e la sua affiliata Torc Robotics stanno avviando lo sviluppo e la sperimentazione di veicoli industriali ad alta automazione (livello 4) sulle strade del sud-ovest della Virginia, dove ha sede Torc Robotics. In questa prima fase, saranno presenti due persone a bordo del veicolo: un ingegnere allo sviluppo, che terrà sotto controllo il sistema, e un autista di sicurezza, certificato da Daimler Trucks e Torc Robotics. La circolazione su strade pubbliche è stata preceduta da mesi di sperimentazione su percorsi chiusi al traffico.



''Lo sviluppo e la sperimentazione di veicoli industriali ad alta automazione su strade pubbliche rappresenta per Daimler Trucks un passo importante nell'ottica del nostro obiettivo: contribuire, con veicoli industriali affidabili e sicuri, al benessere dei nostri clienti, dell'economia e dell'intera società'' ha precisato Martin Daum, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e responsabile del ramo Trucks & Buses.



L'azienda statunitense è parte integrante di Daimler Trucks, dopo che l'autorità antitrust ha autorizzato il costruttore di veicoli industriali ad acquisirne la quota di maggioranza. Torc Robotics entra quindi a far parte dell'Autonomous Technology Group di Daimler Trucks, realtà che riunisce tutte le competenze e attività concernenti la guida automatizzata. Fra le sedi di sviluppo di questa organizzazione globale, si annoverano oggi Blacksburg e Portland, negli Stati Uniti, oltre a Stoccarda.