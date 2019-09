Auto rubate e rifiuti in Africa, arresti

La polizia stradale di Genova ha sgominato una banda di italiani e africani, accusata di traffico internazionale di veicoli rubati e traffico di rifiuti speciali.

L'organizzazione aveva base in provincia di Bergamo e ramificazioni a Genova. Auto rubate e rifiuti venivano spedite in Africa con container. Gli agenti, coordinati dal pm Luca Monteverde, hanno eseguito 9 misure cautelari (5 in carcere e 4 ai domiciliari e numerose perquisizioni): 15 i denunciati. L'inchiesta è nata a marzo dopo il rinvenimento in porto a Genova di un container proveniente da Brescia e diretto in Senegal: dentro 2 Land Rover Range Velar e Sport, rubate nel Bergamasco. Il gruppo criminale era formato da senegalesi, italiani, gambiani, nigeriani e marocchini. Ad aprile era stato arrestato il capo dell'organizzazione all'aeroporto di Linate mentre lasciava l'Italia utilizzando i documenti del fratello.

Nell'inchiesta sono stati individuati 5 container carichi di refurtiva, recuperate e sequestrate 12 auto e 2 grandi scooter.