Lascia l'auto al supermercato e la trova sommersa dai carrelli

Attenzione a dar retta, in una catena di centri commerciali argentini Coto, al cartello che invita a 'parcheggiare dove si vuole'. Il guidatore di una Peugeot 308, che era entrato in quello di Temperley (nel dipartimento di Lomas de Zamora) ha preso l'avviso sul serio, senza badare alla delimitazione degli spazi e alle indicazioni dei divieti. Lasciata l'auto nella zona riservata ai carrelli per la spesa, all'uscita dal cinema - verso le 11 di sera - l'ha ritrovata letteralmente sommersa da schiere di trolley metallici, praticamente impossibili da spostare. Come ha testimoniato su Facebook un cliente del supermercato - intervistato dalla rete locale El Comodorense - i dipendenti Coto, nel sistemare alla chiusura del supermercato i carrelli, hanno pensato bene di rioccupare gli spazi a loro dedicati e di mettere in atto una piccola ma certamente fastidiosa vendetta. Ed è curioso che nello stesso centro commerciale sia in atto i questi giorni un'attività promozionale, che prevede la presenza di una Citroen fra i tavolini e gli arredi dei negozi, in una posizione che è però 'tollerata' dai dipendenti.