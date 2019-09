Preziose Ferrari d'epoca a Roma per Cavalcade Classiche

Oltre 80 Ferrari d'epoca sono attese a Roma dal 20 al 22 settembre per la terza edizione di Cavalcade Classiche, la prima nella Capitale.



Grazie alla collaborazione con Roma Capitale e le altre istituzioni, la Cavalcade attraverserà paesaggi di grande fascino e luoghi del tutto inediti per le grandi manifestazioni.



In omaggio alla storia di Roma, percorrerà ad esempio le strade consolari quali la Tiburtina, la Salaria, la Flaminia, la Cassia e la Appia.



Venerdì 20 settembre la Cavalcade andrà alla scoperta della campagna laziale, passando da Borgo San Pietro sul Lago del Salto e da Rieti per poi salire il Monte Terminillo e visitare le Cascate delle Marmore. Protagoniste del secondo giorno saranno l'arte e la storia di Todi e Viterbo, con una sosta davanti al Palazzo dei Papi. Domenica 22 settembre è dedicata a Roma e ai suoi colli, lungo un percorso che si avvicina alla città eterna passando per Frascati, Castel Gandolfo e il Parco archeologico dell'Appia Antica. Una parata conclusiva per le strade di Roma sarà un grande spettacolo non solo per i proprietari delle Ferrari ma per tutti i cittadini e turisti amanti del Cavallino Rampante.



Le vetture, fra le quali le celebri 750 Monza del 1954, la 500 TRC del 1957 e la 275 GTB del 1964, potranno essere ammirate nel parco di Villa Borghese il sabato a partire dalle 18 e la domenica dalle 18 alle 20,30.