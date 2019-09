Maserati di ieri e di oggi superstar al Goodwood Revival

Tridente sotto i riflettori all'evento Goodwood Revival, che si è svolto nello scorso week end sul famoso circuito nel West Sussex ricreando l'ambiente delle corse e del mondo automobilistico com'era dal 1948 al 1966 con concorrenti e spettatori in abiti d'epoca. In qualità di partner automobilistico del Goodwood Revival, Maserati ha preso di nuovo parte alla manifestazione con uno stand display che ha 'raccontato' la storia delle vetture del Tridente e che si è ispirato ai classici motor show degli Anni '60. Presenti quindici modelli Maserati classici, tra cui una 6CM, una 8CM, una Tipo 63 insieme a quattro esemplari dell'iconica 250F, scese in pista durante la tre giorni di gare.



Le auto del Tridente hanno gareggiato nel Goodwood Trophy, nel Freddie March Memorial Trophy, nei trofei di Richmond & Gordon e nel Sussex Trophy, ottenendo un terzo posto e il giro più veloce con la Maserati 250S di Richard Wilson durante il Freddie March Memorial Trophy che si è disputato domenica pomeriggio. Gli ospiti di Maserati hanno potuto sperimentare il glamour del passato al Revival, godendo dell'ospitalità esclusiva alla Goodwood House di domenica viaggiando a bordo di una flotta di modelli Maserati Levante, Quattroporte e Ghibli. Presenti anche i modelli di oggi: il nuovo suv V8 Maserati Levante GTS - con finitura nera Alpi e interni neri - è stato premiato al Concorso di Eleganza. Levante GTS incarna perfettamente il leggendario dna del marchio italiano, con un motore V8 Twin Turbo 3.8 che sviluppa 530 Cv. Specifico di Levante GTS il restyling esterno con i nuovi fascino paracolpi anteriore e posteriore, modifiche che danno una immagine forte e dinamica al Levante GTS. Il suv Maserati è stato esposto a Goodwood a fianco di Quattroporte prima serie, il modello che portò al debutto nelle Maserati stradali il primo motore V8.