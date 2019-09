A Roma e Milano il taxi è anche condiviso grazie a un'app

A Milano e a Roma arriva la rivoluzione del taxi in condivisione. La novità, che sarà disponibile da subito a Roma e che partirà tra qualche mese a Milano, arriva con lo sbarco nelle due città della applicazione 'Wetaxi', che permette ai clienti di prenotare, pagare e condividere i taxi attraverso lo smartphone.

Ad aderire alla piattaforma sono nella Capitale i 500 taxi della cooperativa romana Samarcanda e a Milano i 1.800 taxi della cooperativa Taxiblu.

Una delle novità introdotte da Wetaxi è la possibilità di condividere la corsa tra persone che fanno lo stesso percorso o un percorso simile con il vantaggio di un risparmio economico.

Una novità che "permette di usufruire del servizio taxi anche a chi singolarmente non se lo può permettere - ha sottolineato Fabrizio Finamore, presidente di Samarcanda -, grazie agli spostamenti condivisi molte più persone potranno utilizzare il servizio taxi".

"Abbiamo deciso di aderire a Wetaxi perchè crediamo nelle possibilità che possono offrire i servizi innovativi", ha aggiunto Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu. "Il taxi condiviso è una grande opportunità anche per chi non può sostenere i costi tradizionali - ha concluso Massimiliano Curto, fondatore e amministratore di Wetaxi -. Il servizio partirà subito a Roma e a Milano fra qualche mese, dopo un dialogo e un confronto con l'amministrazione".