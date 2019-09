Tour tra le cave e off-road, 4x4 Fest 2019 scalda i motori

E' iniziato il conto alla rovescia per l'annuale 4x4 Fest di Carrara, manifestazione motoristica dedicata al mondo dei fuoristrada e dei veicoli a trazione integrale, giunta alla diciannovesima edizione. La rassegna, che richiama nella cittadina toscana molti visitatori, anche dall'estero, è uno degli appuntamenti clou della stagione per gli appassionati di off-road. Quest'anno il programma prevede lo svolgimento della Fiera, di tour, raduni ed escursioni nelle giornate da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.



Tanti gli appuntamenti per gli amanti del guida lontano dall'asfalto e per le appassionate fuoristradiste di Rosa Integrale ci sarà anche la realizzazione di un calendario. Anche per il 2019 è previsto il tradizionale Tour delle Cave di Marmo di Fantiscritti, nello stupendo comprensorio dei bacini marmiferi di Carrara, incastonato nelle Alpi Apuane. Nelle giornate di sabato e domenica ci saranno più partenze giornaliere da Marina di Carrara, a partire dalle 08.30 alle 17.



La partecipazione è riservata ai possessori di tutti i veicoli 4x4 o Suv (i bambini fino a 10 anni viaggiano gratis) e consente l'accesso col proprio mezzo all'interno della nota cava di marmo "Fantiscritti", su un tracciato turistico principalmente su asfalto, godendo di una sosta gastronomica. Sarà inoltre possibile partecipare come passeggeri, a bordo dei veicoli ufficiali della Federazione Italiana Fuoristrada, con alla guida gli Istruttori.



Il Tour alle cave di marmo apuane, più tecnico e "100% off-road", inaugurato nel 2018, viene invece riproposto con un itinerario che toccherà l'imponente Cava Breccia Capraia, nel Comune di Massa. Due le partenze al mattino e due al pomeriggio.



E' è riservato esclusivamente ai fuoristrada 'duri e puri', provvisti di marce ridotte.



Ritorna l'avventura esclusiva alla scoperta dell'Alta Versilia, il Tour Cave del Corchia 2019, organizzato dalla Federazione italiana fuoristrada (Fif) nello spettacolare scenario dell'Alta Versilia.



Sabato si terrà anche il secondo Raduno Nazionale FIF_CarraraFest plurimarca, dedicato ai fuoristrada tradizionali, che prevede il tour alla cava di Fantiscritti. Domenica partirà l'Escursione Nazionale Lunae Trail, organizzata dal Sarzana Fuoristrada Club, con possibilità di scegliere tra tre tipi diversi di percorso, a seconda della preparazione del veicolo e dell'esperienza dei partecipanti.



Sul versante femminile, occhi puntati sulla seconda edizione di Rosa Integrale: le ragazze potranno partecipare alla realizzazione di un "Calendario 2020".