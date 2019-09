Noleggio, servizio My Hertz Weekend attivo anche a Roma

Hertz estende il servizio My Hertz Weekend, l'abbonamento mensile per avere l'auto ogni fine settimana senza bisogno di prenotarla, in nove agenzie di Roma. Questi nuovi punti andranno ad aggiungersi a quelli già attivi su Milano, Torino e Bologna dove è stato lanciato all'inizio dell'estate.



Il servizio permette agli ospiti Hertz di noleggiare un'auto della dimensione preferita, a scelta in una delle città dove il servizio è attivo ed averla disponibile ogni weekend con chilometraggio illimitato e guidatore aggiuntivo gratuito. Il nuovo servizio prevede che l'ospite, scelga uno dei punti Hertz della città, come la sua agenzia "base", ovvero il luogo dove l'auto rimarrà a sua disposizione per tutti i fine settimana del mese, senza necessità di doverne confermare l'effettivo utilizzo in uno specifico weekend, e dove si recherà per il ritiro e la successiva riconsegna.



La formula prevede la possibilità di assicurarsi l'auto della flotta Hertz, con ritiro flessibile a partire dalle 14 del giovedì fino alle 18 della domenica, e riconsegna entro le 12 del lunedì successivo nello stesso punto Hertz scelto come "base". Il prezzo proposto è a partire da 195 euro al mese. ''My Hertz Weekend è un prodotto flessibile, che si svincola dalle classiche formule del noleggio ed è una valida alternativa al car sharing e al noleggio a lungo termine - ha precisato Massimiliano Archiapatti, amministratore delegato e direttore generale di Hertz - . Lo abbiamo lanciato da poco e stiamo raccogliendo numerosi consensi. Abbiamo iniziato a giugno con Milano e Torino a cui si è aggiunta Bologna a distanza di poche settimane, ed ora arriviamo anche in nove agenzie di Roma.



I riscontri positivi ricevuti dai nostri ospiti ci indicano che la soluzione funziona. Alla luce dei buoni risultati ottenuti, il nostro obiettivo è di continuare ad estendere My Hertz Weekend, nel prossimo futuro, anche ad altre città d'Italia''.



My Hertz Weekend è un servizio previsto per gli ospiti soci di Gold Plus Rewards, il programma di fedeltà a cui ci si può iscrivere e che mette a disposizione degli iscritti vantaggi esclusivi, come il fast-track, per ritirare l'auto noleggiata più velocemente, e giorni di noleggio premio attraverso l'accumulo di punti.