Jelinek (Mercedes Benz): un piano industriale per l'auto

''Occorre un vero e proprio piano industriale per risollevare il mercato dell'auto e aiutare le persone che hanno una disponibilità economica più ridotta.



Non parlo solo di elettrico, perché al momento è prerogativa di pochi, parlo di una rivoluzione decisa e convincente per l'ammodernamento del parco circolante''. Così Radek Jelinek, numero uno di Mercedes Benz Italia, a margine del salone dell'Auto di Francoforte, dove la casa della Stella è presente - tra le altre cose - con la showcar Vision EQS. ''In Italia per quanto riguarda l'elettrico - ha aggiunto Jelinek - dobbiamo fare una distinzione netta. È come se il Paese viaggiasse a due velocità: da una parte le grandi città e le metropoli, più adatte alla svolta, e le aree rurali, più repellenti al cambiamento''. ''Il passaggio all'elettrico è un momento di svolta interessante - ha ribadito il numero uno della divisione italiana della Stella - Penso al fatto che sempre più persone sono sensibili alle tematiche ambientali''.



Non solo elettrico però: Radek Jelinek pensa anche alle vetture con motori a combustione interna e in particolare ai diesel, sempre più puliti ed efficienti: ''Bisogna tranquillizzare i consumatori sul diesel e rendere trasparente l'offerta che c'è sul mercato. Stiamo lavorando sul futuro ed è una sfida enorme che comprende non solo elettrico, ma anche ibrido, ibrido diesel, idrogeno, etc. In questo senso occorre un piano industriale e una politica seria e uniforme anche a livello geografico, capace di agevolare questa delicata transizione''.