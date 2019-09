Rivendevano ricambi per auto pericolosi, quattro denunce

I carabinieri di Cuorgnè hanno denunciato quattro persone in Canavese. Sono padre e figlio di 55 e 29 anni, residenti a Pratiglione, e due artigiani di 54 e 32 anni, titolari di autofficine meccaniche a Pertusio e Cuorgnè. Devono rispondere a vario titolo di concorso in contraffazione e ricettazione.

Secondo le indagini dei militari dell'Arma, padre e figlio, titolari di una ditta di ricambi auto, falsificavano autoricambi provenienti da filiere clandestine, piazzando sui prodotti grezzi marchi e brand di note case automobilistiche. A quel punto i pezzi scadenti venivano rivenduti ad autofficine compiacenti del Canavese come originali con gravi rischi per gli automobilisti. All'interno della ditta gestita da padre e figlio sono stati sequestrati migliaia di dischi e pastiglie per i freni, ganasce, frizioni e molto altro materiale per autovetture, oltre a macchinari industriali e professionali utilizzati per la falsificazione dei prodotti.