Rally Italia Talent, 4 vincitori 2019 in gara al 2 Valli

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Si realizza il sogno per 4 campioni del Rally Italia Talent. Al prossimo Rally 2 Valli (10-12 ottobre) valido per il Campionato Italiano Rally, si realizzerà il sogno di 4 dei vincitori della 6^ edizione del Grande Fratello dei motori. Saranno infatti Luca Insalata, in coppia con Lorenzo Lamanda e Marco Betti, in coppia con Nicolò Lazzarini che parteciperanno alla loro gara premio con le 2 Suzuki Swift gommate Toyo preparate dalla Gliese Engineering.



La sesta stagione di ACI Rally Italia Talent, con lo slogan #rallypertutti, ha fatto registrare il numero record di 9.299 iscritti. Numeri questi che confermano l'apprezzamento per questo format, creato da Renzo Magnani nel 2014 per dare a tutti la possibilità di realizzare il sogno di prendere parte a una gara di rally gratuitamente. Strategica la partnership con l'Aci del presidente Angelo Sticchi Damiani con particolare attenzione all'Educazione per la Sicurezza Stradale. Aperte le iscrizioni per l'edizione 2020 sul sito www.rallyitaliatalent.it.