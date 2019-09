Gp Nuvolari da record, oltre 300 auto al via

Saranno oltre 300 gli equipaggi, record per la manifestazione, che parteciperanno alla 29/a edizione del Gran Premio Nuvolari, gara per auto storiche dedicata al mitico pilota Tazio Nuvolari che si svolgerà dal 20 al 22 settembre.

La corsa è stata presentata in sala consiliare a Mantova dove Mantova Corse, organizzatrice della kermesse, ha evidenziato i numeri dell'evento: oltre 300 equipaggi provenienti da 17 paesi, 45 case automobilistiche in gara con auto costruite tra il 1919 e 1972, 95 vetture costruite prima della seconda guerra mondiale.

La gara partirà da piazza Sordello a Mantova dove arriverà dopo tre tappe e 1.025 chilometri percorsi tra andata e ritorno fino a Rimini. Prevista una serie di prove cronometrate all'autodromo di Imola. "Tazio Nuvolari è un mito riconosciuto a livello mondiale e un'icona della nostra città che dovremmo riuscire a valorizzare sempre di più", ha detto il sindaco Mattia Palazzi.