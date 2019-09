Källenius (Daimler): 50% vendite sarà elettrificato in 10 anni

Verrà sicuramente ricordato come il salone dell'auto più 'elettrificato' della storia, quello attualmente in corso al Messe Frankfurt in Germania. I big dell'auto infatti non hanno voluto mancare l'appuntamento portando in scena la loro visione della mobilità del futuro: dall'elettrico all'ibrido passando per l'idrogeno, senza dimenticare i motori a combustione di ultima generazione, puliti ed efficienti. Una visione chiara di quello che sarà il prossimo futuro è stata delineata da Ola Källenius, numero uno di Daimler.



Consapevole di aver acquisito un'eredità importante, dopo il passaggio di consegne con uno dei veri protagonisti della storia dell'auto, Dieter Zetsche, ha voluto mostrare tutti i segni della continuità con il passato nell'ottica di una 'vision' futura (di cui si fa ambasciatrice l'affascinante showcar Vision EQS) precisa e decisamente pragmatica. ''Attraverso la nostra strategia Ambition 2039 nei prossimi 20 anni la flotta di auto nuove di Mercedes-Benz Cars diventerà neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2; già entro il 2030, il 50% delle vetture vendute dall'azienda sarà costituito da modelli con sistemi ibridi plug-in o a propulsione completamente elettrica. '' ha dichiarato il numero uno del gruppo di Stoccarda. Obiettivo è di ''riuscire a rendere profittevole l'elettrico nell'arco di 10-15 anni'', i prossimi due anni - in quest'ottica - saranno fondamentali per capire la direzione in cui sta andando il mercato. Quel che è certo, secondo Källenius, è che per le auto premium va fatto un discorso a parte sull'elettrico: ''Le vetture elettriche hanno costi elevati, soprattutto se ci si riferisce ai generalisti.



Tra i costi più sostenuti ovviamente ci sono le batterie, si tratta di spese che vanno ridotte e si lavora alacremente per questo''. L'elettrico quindi è il futuro ma bisogna comunque restare con i piedi ben piantati per terra: il diesel, al di là dei 'terrorismi mediatici' scoppiati con il dieselgate, resta una realtà solida. Si tratta di motori basati su una tecnologia all'avanguardia e hanno quindi dalla loro il fatto di essere puliti ed efficienti: per tutte queste ragioni, quindi, stabilire una data in cui i motori tradizionali non si venderanno più sarà a dir poco impossibile, almeno per il momento.



Infine sull'evoluzione del business di vendita e del rapporto con la clientela: entro il 2025 un acquisto su 4 verrà completato direttamente online. Anche se '' occorre mantenere sia un canale online che uno fisico, rappresentato dagli show-room, veri e propri 'point of experience' dove il cliente ha la possibilità di vedere e toccare con mano quello che sta per acquistare, magari con un click, direttamente dalla poltrona di casa''.