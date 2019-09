'Furbetto' Ztl, multe per 9.600 euro

Era il 'furbetto' della Ztl di Vicenza ed era attesa "al varco" da oltre tre mesi. La Polizia locale lo ha fermato questa mattina dopo un appostamento in contra' Porti all'uscita da un passo carraio. Alla vista degli agenti, ha tentato di rientrarvi immediatamente, ma è stato bloccato dalla Polizia locale. Protagonista della vicenda un 34enne residente a Vicenza che da inizio estate è entrati in Ztl senza averne titolo, arrivando a collezionare 122 multe per un importo complessivo di 9.600 euro. L'uomo circolava, inoltre, con un veicolo privo sia di copertura assicurativa che di revisione, che era stato sottoposto a sequestro amministrativo da parte di altre forze di polizia. Per il 34enne è scattata, quindi, in aggiunta alle sanzioni sulla Ztl, anche la revoca della patente di guida con la confisca del veicolo.