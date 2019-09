A22: più traffico tir e meno incidenti in primi 6 mesi 2019

Nei primi sei mesi del 2019, lungo l'Autostrada del Brennero c'è stato un leggero aumento del traffico (+0,58%), riconducibile per lo 0,06% ai veicoli leggeri e per l'1,71% ai mezzi pesanti. A metà dell'anno, lungo la A22 sono già stati complessivamente percorsi 2,37 miliardi di chilometri.

Cala, invece, il tasso di incidentalità globale (Tig), unità di misura che esprime il rapporto tra incidenti accaduti e chilometri percorsi moltiplicato per 100.000.000. Il 2018 si è chiuso con un tasso di 16,83, nei primi sei mesi del 2019 il Tig si è assestato a 16,21.

I dati sono stati resi noti oggi nel corso del cda semestrale della società A22.