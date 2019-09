L'automobile nella nostra vita in mostra a Londra

Un tappo da radiatore in cristallo, disegnato e realizzato da René Lalique nel 1925, che raffigura un volto di donna dalla capigliatura stilizzata sospinta dal vento come se viaggiasse su un'auto decappottabile. E' uno dei pezzi più belli e preziosi della mostra 'Cars', in programma al Victoria & Albert Museum di Londra dal 23 novembre.

Una mostra sull'automobile come forza trainante che ha accelerato il passo del XX secolo. Nel corso dei suoi 130 anni di storia, l'auto è diventata una delle innovazioni più amate, contestate e influenti al mondo. Ha rivoluzionato la produzione, trasformato il nostro modo di muoverci, cambiando per sempre le nostre città, l'ambiente e le economie. E mentre ci avviciniamo a un altro importante punto di svolta nel design automobilistico, questa mostra esamina il ruolo di questo mezzo nel plasmare il mondo in cui viviamo oggi.

In esposizione si potranno ammirare auto d'epoca, come una Patent Motorwagen, vettura con motore a scoppio prodotta dal 1886 al 1894 dalla Casa automobilistica tedesca Benz & Cie; una Torpedo del 1922, la prima vettura prodotta in serie; un veicolo volante a guida autonoma; una low-raider modificata; una concept car degli anni '50. L'esposizione, suddivisa in 3 sezioni principali con 150 vetture e più di 250 oggetti, si sofferma fra l'altro su come l'automobile abbia cambiato la nostra relazione con la velocità, come abbia modificato la maniera in cui costruiamo e vendiamo e come abbia trasformato il paesaggio che ci sta intorno. E' un mezzo che ha reinventato il nostro modo di spostarci, mutando per sempre il volto delle città, l'ambiente, l'economia, il commercio. Non senza rivoluzionare - in attesa di chissà quale nuovo futuro - le modalità di produzione nel mondo e introdurre nuovi modi di concepire lo stile.