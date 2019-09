'Casa Brembo' inaugurata all'Autodromo di Monza

All'Autodromo di Monza apre 'Casa Brembo', il nuovo spazio che ospiterà gli eventi aziendali della multinazionale dei freni legati al mondo delle competizioni all'interno del circuito. Il taglio del nastro si è tenuto ieri in occasione del Gran Premio d'Italia, con il presidente Alberto Bombassei affiancato da Jean Todt, presidente Fia, e Piero Ferrari, vicepresidente Ferrari.

Circa un centinaio le persone che hanno assistito all'inaugurazione: tra gli ospiti Chase Carey, presidente di Formula 1, Ross Brawn, direttore generale di Formula 1, Mattia Binotto, team principal Scuderia Ferrari, Stefano Domenicali, presidente e ad Lamborghini. Presenti anche il neo ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani e Giuseppe Redaelli, presidente del cda Sias.

Casa Brembo nasce da un'abitazione privata, rimasta in disuso per alcuni anni all'interno dell'autodromo. Grazie ad accurati lavori di ristrutturazione, lo spazio è stato trasformato in un punto di incontro per riunioni di lavoro e presentazioni di prodotti che potranno essere organizzate dall’azienda bergamasca in concomitanza con le competizioni motoristiche che si svolgono durante l'anno in pista.

L'edificio è distribuito su due piani, ai quali si aggiunge un prezioso giardino di 1.200 mq. All'interno è stata ricavata anche una galleria d'arte che mostra prodotti e illustrazioni: l'impianto di Formula 1, Formula E, MotoGP e Superbike per il mondo Motorsport, le applicazioni stradali auto e moto più importanti quali i moduli Ferrari, Aston Martin e Porsche e l’impianto Ducati Panigale V4, fino alle pinze per applicazioni stradali di auto high-performance. All'apertura di Casa Brembo hanno partecipato anche il vice presidente esecutivo della società Matteo Tiraboschi, l'amministratore delegato Daniele Schillaci e Mario Almondo, ceo di Brembo Performance Group.