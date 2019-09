Parcheggia Ferrari su Rotonda sul Mare, 253 euro di multa a monegasco

Un automobilista monegasco è stato multato con due verbali (per violazione dei divieti di accesso in area non adibita a sosta e sosta), per complessivi 253 euro di multa, per aver posteggiato la propria Ferrari nella Rotonda sul Mare, uno dei luoghi più panoramici di Bordighera. Sono stati gli agenti della polizia municipale a comminare le contravvenzioni. Il veicolo sarebbe stato anche rimosso ma non è stato possibile per il carro attrezzi entrare nella rotonda se non col rischio di danneggiarla. I vigili hanno a lungo atteso il ritorno del proprietario per contestargli l'infrazione, ma quest'ultimo è tornato soltanto dopo qualche ora a riprendersi auto e multe.