Salone Francoforte, marca per marca guida all'edizione 2019

Parla praticamente solo tedesco l'edizione 2019 del Salone Internazionale dell'Automobile di Francoforte, che si aprirà al pubblico il prossimo 12 settembre con l'importante anteprima per la stampa e gli addetti ai lavori nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 settembre. Se si scorre l'elenco delle novità sotto ai riflettori nei uattro padiglioni della Frankfurter Messe (erano otto nell'ultima edizione, quella del 2017) si leggono infatti solo marche e nomi che fanno capo all'industria tedesca, direttamente o indirettamente in quanto aziende estere controllate da Gruppi con sede in Germania. E' il caso di Mini (brand britannico ma parte di Bmw), di Lamborghini (Gruppo Audi, a sua volta controllato da Volkswagen), di Bugatti, Seat e Skoda (Gruppo Volkswagen).



Diverso il caso di Opel, che è tedesca ma è di proprietà della francese PSA o, ancora, della Hyundai che è coreana al 100% ma ha la sede europea, assieme al centro stile e al centro R&D a pochi chilometri da Francoforte. Ad essere precisi sono soltanto tre le aziende non completamente agganciate per qualche ragione alla 'locomotiva' tedesca ad avere scelto la IAA 2019 per presentare le loro novità: la francese Renault (che attraverso l'Alleanza con Nissan e Mitsubishi ha comunque in atto una stretta collaborazione con la Daimler), la giapponese Honda e la britannica McLaren. Di rilievo anche la presenza delle grandi aziende tedesche della componentistica, guidate dal 'colosso' Bosch e con altri grandi protagonisti come Continental, Hella, Pierburg, ZF, Webasto e Schaeffler, con la contrattposizione degli altri player del settore, come Brembo, Delphi, Denso, Valeo e Borg Warner.

AMG

Debutto CLA 45 Shooting brake nelle versioni 387 e 421 Cv

Prima in pubblico delle A 45 e CLA 45 con 2.0 turbo da 421 Cv

Audi

AI:Trail concept elettrico per off-road

Reveal della A1 Citycarver, compatta con look off-road

Debutto A4 nuova generazione

S6 e S6 Avant con V6 TDI 349 Cv

S7 TDI 349 Cv

Prima mondiale per Q3 Sportback

Nuova generazione Q7 anche Mild Hybrid diesel e 55 TFSi e PHEV

SQ7 V8 TDI 4.0 da 435 Cv

RS6 V8 Biturbo 600 Cv

Bmw

Prima uscita in pubblico della Serie 1 trazione anteriore

Debutto Serie 3 Touring anche ibrida plug-in 330e

Prima mondiale X6 con 6 cilindri benzina e diesel più V8 benzina

Debutto M8 Competition con V8 Biturbo 625 Cv

X5 Protection VR6 (blindata)

Ford

Debutto nuova generazione suv Kuga

Debutto crossover Puma su base Fiesta e motori 3 cilindri

Prima europea di Explorer, suv Made in Usa ibrido plug-in 450 Cv

Honda

Versione definitiva della elettrica Honda e con 200 km autonomia

Hyundai

Prima mondiale della nuova city car i10

Prima mondiale Concept elettrica 45

Debutto Kona Hybrid 1,6 141 Cv complessivi

Lamborghini

Debutto della prima hypercar elettrificata Siàn

Land Rover

Prima mondiale del nuovo fuoristrada Defender

Prima uscita in pubblico nuova generazione Evoque

Jaguar

Prima mondiale F-Pace SVR con motore sovralimentato V8

Debutto della XE nuova generazione con facelift

McLaren

GT con motore V8 biturbo 4.0 da 620 Cv

Maybach

Prima mondiale ammiraglia elettrica luxury EQ Concept

Mercedes

Prima in pubblico del suv GLB anche a 7 posti

Reveal Classe S modello 560 e ibrida plug-in 50 km autonomia

Reveal modello elettrico EQC 400 4-Matic

Classe E ibrida plug-in E 300 de diesel + unità elettrica 122 Cv

Classe C ibrida plug-in C 300 de diesel + unità elettrica 122 Cv

Debutto GLS mild hybrid con V8 benzina per totali 489 Cv

Mini

Debutto in pubblico della Mini Cooper SE elettrica

Opel

Reveal nuova generazione Astra

Reveal nuova generazione Corsa, compresa versione elettrica

Corsa-e

Porsche

Debutto inedita sportiva quattro porte 100% elettrica Taycan

Prima in pubblico Macan Coupé

Prima in pubblico Cayenne Hybrid plug-in Turbo SE da 680 Cv

Seat

Prima mondiale per concept Cupra Tavascan

Debutto Tarraco FR PHEV

Skoda

Prima mondiale per Citygo-e, inedita versione 100% elettrica

Debutto suv segmento B Kamiq

Reveal Scala Montecarlo

Reveal Superb facelift

Smart

EQ ForTwo

EQ ForFour

Volkswagen

Prima mondiale assoluta nuovo modello elettrico ID.3

Reveal suv T-Roc Cabrio

Reveal facelift Tiguan