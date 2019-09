Mostra rievoca le Officine Ermini, costruttore auto nel '900

Il costruttore automobilistico Officine Ermini di Firenze, attivo dal 1932 al 1956, fu una delle eccellenze di settore nel Dopoguerra e ora una mostra alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi ne rievoca la storia tecnica, industriale, sportiva, di design. In pieno '900 le auto del fiorentino Pasquale Ermini tennero testa ai grandi nomi della competizione come Maserati, Ferrari e Lancia. La rassegna offre al pubblico la possibilità di ammirare una collezione di 30 vetture, soprattutto nella colorazione rossa che distingueva le auto da corsa italiane nelle gare. Nella mostra si ricorda pure che corsero per Ermini, plurivittoriosi con varie case, come Emilio Materassi, Giulio Masetti, Clemente Biondetti, Carlo Pintacuda. La mostra prosegue fino al 26 settembre ed è stata allestita col patrocinio della Città Metropolitana di Firenze. Organizzazione di Camet-Club Auto Moto D'Epoca Toscano.