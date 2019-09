Back at Work, promozione Leasys per noleggio facile Jeep

Torna, con il nome 'Back at Work' la promozione Leasys dedicata a coloro che vogliono provare per uno o più giorni, a condizioni di assoluta convenienza, la guida dei modelli Jeep Renegade e Compass. Dopo il successo ottenuto dal programma 'Un'estate da Jeep', che era stato lanciato a luglio, Leasys - società di FCA Bank Group - lancia un nuovo programma dedicato ancora una volta a due modelli ormai iconici nel panorama attuale di Jeep e che sono i più amati dalla clientela italiana.



Per godere di questa promozione attiva fino al 31 ottobre 2019 occorre acquistare su Amazon (https://www.amazon.it/Back-Work-Noleggia-giorno-successivo/dp/B 07X2YRR7P/ref=sr_1_5?keywords=Leasys+Rent&qid=1567695497&s=gatew ay&sr=8-5) un voucher per il noleggio di uno dei due modelli al costo di 19 euro per un giorno e di 25 euro per ogni giorno successivo. Una volta acquistato su Amazon.it il buono, è sufficiente collegarsi al sito www.leasysrent.it/amazon e inserire il codice di acquisto riportato sul voucher. Sempre online occorre scegliere il modello preferito tra Renegade e Compass e completare la prenotazione con almeno 24 ore di anticipo rispetto alla data di inizio del noleggio, in modo da verificare l'effettiva disponibilità dei modelli selezionati al momento del ritiro. La Jeep Renegade o la Jeep Compass potrà quindi essere ritirata presso uno degli oltre 140 Leasys Mobility Store presenti in tutta Italia (presso aeroporti, stazioni, porti e centri cittadini). L'offerta comprende l'IVA al 22%, il chilometraggio illimitato, la protezione danni CDR, la protezione furto TP, le tasse aeroportuali per il noleggio di un giorno (se si sceglie anche il prolungamento da 25 euro, non è compreso il 16% di tassa aeroportuale) e la Road Tax. La promozione 'Back at Work' di Leasys non pone nessun limite al numero di voucher acquistati a nome della stessa persona attraverso Amazon ma, come viene precisato nel regolamento, sono spendibili solo previa prenotazione e successiva conferma, effettuata almeno 24 ore prima della data di inizio noleggio sulla pagina dedicata all'iniziativa che viene comunicata una volta completato l'acquisto del voucher.