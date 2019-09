Auto, mostra su vetture che hanno fatto storia di design

In attesa di vedere da vicino le novità del prossimo Salone di Francoforte, gli appassionati di auto possono visitare la mostra "Auto&Design, Il Progetto Raccontato" che celebra i 40 anni dell'omonima rivista attraverso l'esposizione di concept car che hanno segnato la storia del design. Un'occasione unica per vedere da vicino gioielli usciti da collezioni private di case automobilistiche o da studi di design.



Tra le vetture in mostra spicca la Ford Evos, presentata in anteprima mondiale proprio a Francoforte nel 2011, che trae ispirazione dalle linee della Ford Mustang Eleanor del 1967. La casa automobilistica americana scelse per gli interni l'eccellenza Made in Italy di Alcantara, che con la sua versatilità, conferiva un aspetto elegante ma al tempo stesso sportivo, senza dimenticare il comfort. La ricercatezza della Evos rappresenta una vetrina per le soluzioni che l'azienda di Nera Montoro è in grado di proporre: la lavorazione a "foratura crescente" caratterizza i pannelli delle portiere, a cui si aggiunge il rivestimento della plancia e dei sedili, ergonomici e avvolgenti come nelle vetture da competizione.