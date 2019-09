GT Sport e-Cup, tutto pronto per il torneo con PlayStation4

GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz', realizzato da Sony Interactive Entertainment Italia (SIE Italia) in collaborazione con Mercedes-Benz Italia e organizzato da ProGaming/ESL, scalda i motori e si prepara a tornare in pista. Il primo torneo italiano di e-sport dedicato a Gran Turismo Sport, il racing game di Poliphony Digital in esclusiva per PlayStation4, prenderà, infatti, il via domani per concludersi sabato 28 settembre.



Il torneo è articolato in una prima fase di qualificazioni online e in una finale conclusiva, in programma in occasione della Milan Games Week 2019. Gli appassionati di GT Sport potranno partecipare gratuitamente, sfidandosi per le qualificazioni: solo chi supererà questa prima fase potrà prendere parte alla Finalissima e ambire al premio di oltre 10mila euro.



Le qualificazioni prevedono tre modalità: la One Day Cup, una serie di competizioni online che si terranno il 4, il 15 e il 22 settembre. Per partecipare sarà necessario aver creato un account "ESL ID". Al termine di ciascuna Cup, i sei partecipanti che avranno realizzato il tempo migliore avranno la possibilità di prendere parte all'evento finale.



Sono inoltre previsti due eventi di qualificazione live: il primo in concomitanza con il Gran Premio di Italia di Formula 1 di Monza, durante il quale gli aspiranti partecipanti potranno competere, dal 6 all'8 settembre, per conquistare la finale gareggiando presso il Mercedes-Benz Village di Milano e il Last Chance Qualifier il 27 settembre durante la Milan Games Week 2019. I quattro giocatori più veloci della gara di Milano e i primi due giocatori classificati ai Last Chance Qualifier staccheranno il biglietto per l'accesso diretto all'evento finale dal vivo.



Alla Finalissima, in programma il 28 settembre negli spazi della Milan Games Week 2019, prenderanno parte i 12 giocatori che avranno conquistato i tempi migliori nelle diverse gare di qualificazione: sei provenienti dalla One Day Cup, quattro dal GP di Monza e due dal Last Chance Qualifier. I tre partecipanti che riusciranno a posizionarsi al primo, secondo e terzo posto del podio avranno diritto ad un premio finale.