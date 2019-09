GP Monza,iconica Tipo 159 Alfetta esposta in Monte Napoleone

Da domani 4 settembre fino al giorno 15, la leggendaria monoposto Alfa Romeo GP Tipo 159 Alfetta sarà esposta a Milano nella Boutique di Larusmiani - una location esclusiva che rappresenta l'eccellenza sartoriale italiana più antica di via Monte Napoleone - per celebrare con una iconica auto da competizione, vincitrice del campionato di F1 del 1951, i 90 anni del Gran Premio d'Italia e la presenza del team Alfa Romeo Racing alla gara che si svolgerà nel prossimo week end. All'interno della maison verrà inaugurata anche una rassegna fotografica dell'epoca e una selezionata collezione di merchandising a tema. Nello scorso luglio proprio la Tipo 159 Alfetta (che appartiene alla collezione di FCA Heritage) è stato guidata dal pilota finlandese Kimi Raeikkoenen nella drivers parade a Silverstone che ha preceduto il GP di Gran Bretagna. L'appuntamento presso l'esclusiva Boutique di Larusmiani, apre il calendario delle emozioni che Alfa Romeo regalerà in occasione del GP di Italia. Infatti, dal 6 all'8 settembre a Milano, presso piazzale Cadorna, sarà presente il Motorhome Alfa Romeo dove gli appassionati degli 'Esports' potranno cimentarsi con il simulatore di Formula 1, oltre ad ammirare l'esibizione di Daniel Bereznay, il nuovo componente dell'Alfa Romeo Racing F1 Esports. E sarà anche esposta la spettacolare showcar C38 del Team Alfa Romeo Racing. Il museo 'La Macchina del Tempo' di Arese è pronto ad accogliere i tanti appassionati per un week end ricco di attività. Il maxi schermo della sala Giulia farà vivere in diretta ai visitatori del Museo le emozioni delle prove, delle qualifiche e della gara. Inoltre, si potrà partecipare con la propria Alfa Romeo - di qualsiasi modello ed epoca - ad attività coinvolgenti, come la Red Parade presso la pista interna in programma sabato. Domenica andrà in scena un FlashAutoMob con le vetture Alfa Romeo degli appassionati che 'invieranno' un messaggio ai piloti dell'Alfa Romeo Racing in procinto di gareggiare. Il momento clou sarà quello di domenica quando sarà trasmesso il GP d'Italia, da vivere in diretta seduti di fronte ad auto che rappresentano le incredibili emozioni del Marchio. A seguire un momento di approfondimento sulla storia di Alfa Romeo in Formula 1 con Bruno Giacomelli, pilota nella massima serie alla fine degli anni Settanta. La giornata si concluderà con la trasmissione di Sky Sport F1 'race Anatomy', trasmessa in diretta proprio da Arese, davanti a una platea di appassionati alfisti. Prenotazioni all'indirizzo info@museoalfaromeo.com, maggiori informazioni su www.museoalfaromeo.com Infine dal 5 all'8 settembre a Monza, in largo IV Novembre, il Villaggio di #MonzaFuoriGP2019 - dedicato a sport, musica e intrattenimento - vedrà esposte le potenti versioni Quadrifoglio di Giulia e Stelvio con il loro motore 2.9 V6 Bi-Turbo benzina da 510 Cv e permetterà di effettuare emozionanti test drive a bordo dell'intera gamma Alfa Romeo.