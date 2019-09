Snam realizzerà stazioni servizio a gas per Enerpetroli

Ha aperto ad Artena (Roma) il primo distributore di Cng (gas naturale compresso) realizzato da Snam in esecuzione dei contratti sottoscritti con Enerpetroli, azienda di Viterbo attiva nella distribuzione carburanti in quattro regioni del Centro Italia, con 130 impianti a marchio proprio e Esso.

I contratti, stipulati tramite la controllata Snam4Mobility, prevedono nei prossimi mesi l'avvio di altri sette impianti tra Lazio e Umbria, destinati a rafforzare l'offerta di gas naturale per auto nelle due regioni, che al momento dispongono complessivamente di un centinaio di stazioni di servizio Cng attive. Tutti i punti di rifornimento saranno gestiti da Enerpetroli.

Gli accordi con Enerpetroli rientrano nelle iniziative di Snam4Mobility per dare impulso alla crescita della rete italiana di distribuzione di Cng e Lng (gas naturale liquefatto), tramite investimenti diretti e accordi con altri operatori. Al momento Snam4Mobility conta 7 impianti consegnati e oltre 70 contrattualizzati nell'ambito di un piano che prevede la realizzazione complessiva di circa 300 nuove stazioni Cng e Lng nei prossimi anni.

Nel proprio piano strategico al 2022, nell'ambito del progetto Snamtec focalizzato su innovazione e transizione energetica, Snam ha in programma 200 milioni di euro di investimenti complessivi in distributori di metano per autotrazione e infrastrutture di biometano.