SsangYong tra sponsor Miss Italia, accompagna concorrenti

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - SsangYong rinnova l'accordo con Miss Italia come sponsor della manifestazione, e accompagnerà le aspiranti Miss durante il percorso verso l'incoronazione come "più bella d'Italia" con il nuovo suv Korando e con l'urban crossover Tivoli.



Venerdì 6 settembre lo storico concorso, giunto all'ottantesima edizione, tornerà in prima serata, dopo sette anni, di nuovo su Rai Uno; a guidare l'evento, che si terrà ancora una volta nel Palazzo del Turismo di Jesolo, il conduttore Alessandro Greco. Così come per la kermesse, anche per SsangYong il 2019 è un anno di cambiamenti: Korando è stato completamente rinnovato e anche Tivoli, l'urban crossover della casa coreana, si avvicina allo spirito di Miss Italia grazie alle linee che lo contraddistinguono.



"Siamo orgogliosi di far parte ancora una volta di questa prestigiosa iniziativa, soprattutto quest'anno che per noi rappresenta un momento di profondo cambiamento e di affermazione del brand in Italia", commenta Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motors Italia. "Come il concorso, che celebra i suoi 80 anni rinnovandosi e puntando ancora di più su uno dei punti di forza, la valorizzazione della femminilità, allo stesso modo anche noi abbiamo deciso di partecipare da protagonisti con due modelli di punta. Da un lato la Tivoli, modello ideale per le donne che vogliono affermare la loro forte personalità attraverso la propria auto, dall'altro il nuovo Korando, il SUV simbolo dell'equilibrio tra modernità, innovazione, sicurezza, comfort e praticità. Un'auto che è pronta a tornare sul mercato in una versione completamente rivisitata, capace di rispondere alle aspettative di un pubblico esigente, attento ai dettagli e sensibile all'aspetto estetico tanto quanto a quello tecnologico."(ANSA).