HeyItalia, social contest Mercedes per con luoghi più belli

Mercedes-Benz Italia lancia il concorso #HeyItalia, un viaggio alla scoperta del patrimonio paesaggistico e culturale del nostro Paese, raccontato attraverso le immagini delle Igers community sul territorio, invitate a mettere in evidenza il legame che unisce la Stella e il lifestyle italiano, condividendo luoghi e situazioni capaci di raccontare storie e generare emozioni. Per partecipare basta compilare il form disponibile sul sito mercedes-benz-italia.com/HeyItalia/ e postare un massimo di 5 foto sul proprio profilo pubblico Instagram, accompagnate dall'hashtag #heyitalia e il tag @mercedesbenzitalia. Per chi non disponesse di un profilo Instagram, le immagini possono essere anche caricate direttamente sul sito. Il concorso termina il 15 settembre e, tra tutti i partecipanti verranno, scelti 24 vincitori che il prossimo 18 ottobre avranno l'opportunità di vivere da protagonisti un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane, a bordo delle 'dream car' della Stella.



''Il contest #HeyItalia è una nuova occasione per rendere omaggio a questo meraviglioso Paese - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia - Dalla Mille Miglia al Mercedes-AMG Grand Tour, l'Italia è protagonista di moltissime iniziative in grado di unire passione, valori comuni e canali di comunicazione innovativi, coinvolgendo community sempre più ampie''.