Festival Venezia, Lexus auto ufficiale 76/a Mostra Cinema

Riflettori puntati al Lido, in occasione della 76/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, non solo su grandi star e Vip, ma anche sulle esclusive auto Lexus, tutte rigorosamente ibride per accompagnare con il più basso impatto ambientale l'evento che si apre oggi 28 agosto e proseguirà fino al 7 settembre.



Lexus, proprio come accade assistendo ad un film emozionale, garantisce una Experience Amazing con le 35 'auto ufficiali' al festival, tutte dotate di tecnologia Full Hybrid Electric, che renderanno unica e sensazionale l'esperienza degli ospiti ancor prima di calcare il red carpet. L'Experience Amazing di Lexus trasforma la funzione in emozione, la performance in innovazione, la tecnologia in passione. È suggestiva, visionaria, originale, esattamente come una pellicola destinata a diventare un capolavoro.



La 76/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia sarà anche l'occasione per celebrare il 30/o anniversario di Lexus in una delle cornici più esclusive al mondo. Al fianco dei premi e degli omaggi alle migliori pellicole e performance degli attori in concorso a Venezia, anche Lexus vuole valorizzare il percorso che l'ha portata ad essere un brand premium riconosciuto a livello globale grazie alle sue caratteristiche uniche e distintive.



Protagonista di questa partecipazione Lexus al Festival sarà il nuovo UX Hybrid, primo suv ibrido del segmento C premium che - nel servizio a disposizione degli ospiti - sarà affiancato dall'ammiraglia LS, dalla berlina ES Hybrid e dal luxury suv RX.



Quale Auto Ufficiale dell'evento, durante tutta la Mostra, Lexus avrà il privilegio, con le 35 vetture Full Hybrid Electric, di accompagnare attori, registi e volti noti del cinema fino al red carpet.



''Siamo orgogliosi che Lexus sia sponsor della Mostra del Cinema di Venezia per il terzo anno consecutivo, la più importante rassegna cinematografica italiana e una delle principali al mondo - ha dichiarato Fabio Capano, Director Lexus Division - a conferma di come la magia del cinema si unisca alla capacità di Lexus di stupire ed emozionare. Questa ricerca si sposa perfettamente con iniziative e appuntamenti come questo, che assicurano e trasmettono ai nostri clienti un'esperienza con un forte senso di esclusività, in linea con l'Experience Amazing di Lexus''.



In particolare Lexus UX Hybrid, la novità che sarà protagonista al Lido, utilizza un sistema ibrido elettrico di quarta generazione che abbina un nuovo motore benzina 2.0L a ciclo Atkinson con un potente unità elettrica (80 kW) per una potenza complessiva di 184 Cv, offrendo il migliore rapporto prestazioni/consumi e i più bassi livelli di emissioni CO2 e degli ossidi di azoto NOx della categoria.