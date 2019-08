Trenino di Audi e-tron percorre 1.600 km in 24 ore

Per dimostrare che viaggiare in elettrico con la nuova Audi e-tron è possibile e non richiede particolari sacrifici rispetto all'utilizzo di un Suv a benzina o a gasolio, la Casa tedesca ha organizzato e portato a termine con successo un tour europeo 'sprint'. Una carovana di 3 e-tron, versione 55 quattro, cioè con potenza massima di 356 Cv, un 'boost' sino a 408 Cv e trazione integrale permanente, ha percorso 1.600 chilometri in sole 24 ore, rifornimenti di energia compresi, attraversando le frontiere di dieci Paesi europei. Partite da una località sulle rive del lago Bled, in Slovenia, le vetture hanno viaggiato sulle strade di Austria, Italia, Lichtenstein, Svizzera, Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio e Olanda, nella cui capitale Amsterdam hanno tagliato il traguardo di questa particolare impresa. Alla guida dei veicoli si sono alternati nove giornalisti di testate specializzate. In totale sono stati effettuati sette rifornimenti. Chiave del successo è stato l'utilizzo di colonnine di tipo rapido, che permettono di far raggiungere alle batterie dei veicoli sino all'80% della carica in soli 30 minuti. Le soste per il 'pieno' di elettroni sono state effettuate a Kärnten (Carinzia), in Sud Tirolo, a Vorarlberg (Austria), nel Cantone di Zurigo a Breisgau ed Eifel (Germania) e nei pressi di Liegi (Belgio) La e-tron 55 quattro dispone di accumulatori agli ioni di litio che assicurano più di 400 km di autonomia per ciclo di ricarica. Oltre a garantire la trazione integrale, i due motori elettrici di bordo la fanno scattare da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi e le fanno toccare i 200 km/h. Nel corso della prova sono stati affrontati percorsi di vario tipo, da quelli autostradali ad andatura costante, a quelli trafficati delle città, a quelli alpini, in cui sono stati messi alla frusta tutti i cavalli in salita e il sistema di recupero di energia in discesa (sino a 220 kW). Un viaggio, ha sottolineato Joachim Rothenpieler, membro del consiglio di amministrazione Audi per lo sviluppo tecnico, che ha evidenziato come la e-tron "sia un'auto eccellente per le lunghe distanze perché combina perfettamente un elevato grado di comfort di guida, prestazioni ed efficienza. Durante il tour dei giornalisti abbiamo anche dimostrato che la capacità di ricarica rapida con 150 kW è di fondamentale importanza".