Porsche Taycan ottiene nuovo record su circuito Neurburgring

Pilotata dal collaudatore Lars Kern, Porsche Taycan ha stabilito il nuovo record per le auto sportive elettriche a quattro porte sull'anello nord della leggendaria pista tedesca del Neurburgring. L'anello di 20,6 chilometri, noto come Green Hell, è stato percorso da una Taycan pre serie senza modifiche particolari in 7 minuti e 42 secondi, confermando le qualità del primo modello completamente a batteria di Porsche.



''Taycan è adatto anche per le piste - ha commentato - e lo ha mostrato in modo convincente sul circuito più impegnativo del mondo. Sono impressionato da quanto questa auto elettrica sia stabile nei tratti ad alta velocità, come il Keschelchen, e quanto acceleri in modo equilibrato nelle sezioni strette, come l'Adenauer Forst''.



Stefan Weckbach, vice president product line Taycan ha anche ricordato che il nuovo modello elettrico ha dominato magnificamente il suo Triple Endurance Run ''prima con la riproducibilità delle sue prestazioni all'interno di un intenso test che ha coinvolto 26 prove di accelerazione successive da zero a 200 km/h. Poi ha completato 3.425 chilometri in 24 ore a Nardò senza problemi e ora ha ottenuto il record al Neurburgring-Nordschleife''. Per Weckbach ''numerosi fattori contribuiscono a queste prestazioni e all'efficienza della catena cinematica, anche a velocità elevate. Questi includono i sistemi del telaio che reagiscono in una frazione di secondo, nonché l'eccezionale aerodinamica''.



Taycan ha due motori elettrici di grande efficienza sugli assi anteriore e posteriore che realizzano quindi la trazione integrale. I sistemi di controllo per aderenza e trazione funzionano in modo significativamente più veloce rispetto ai sistemi convenzionali. Il Porsche 4D-Chassis Control integrato analizza e sincronizza tutti i sistemi del telaio in tempo reale. Queste innovative soluzioni includono le sospensioni pneumatiche adattative con controllo elettronico degli ammortizzatori PASM (Porsche Active Suspension Management), nonché il sistema di stabilizzazione elettromeccanica del rollio Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport), incluso il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) . Nello specifico la Taycan che ha ottenuto il record era anche dotata di sterzatura dell'asse posteriore e di ruote con pneumatici da 21 pollici.



Porsche Taycan è il primo modello di produzione con una tensione di sistema di 800 Volt assicurando alti livelli di prestazioni costanti nel tempo e nelle diverse condizioni. Il sistema di controllo di guida della nuova Taycan offre impostazioni speciali per sfruttare appieno le proprietà della trazione completamente elettrica. In modalità Sport Plus, le richieste del guidatore sono implementate in modo estremamente dinamico. Di conseguenza, la strategia di raffreddamento e riscaldamento della batteria è stata progettata per le massime prestazioni. In questa situazione vengono aperte le alette della presa d'aria, lo spoiler posteriore viene sollevato in anticipo e la configurazione del telaio viene ottimizzata per le massime prestazioni e le sospensioni impostate nella posizione più bassa.