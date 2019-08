E' al volante con cellulare e cane, multa e -6 punti patente

Un cellulare in mano ed un cane sulle ginocchia. Abbastanza, per la polizia locale di Treviso, per sanzionare una trentenne trevigiana con una multa di 250 euro e la sottrazione di sei punti dalla patente.

La giovane è stata sorpresa da una pattuglia di agenti in borghese in servizio su uno scooter nella prima periferia di Treviso.

In un mese dall'introduzione e pur con turni si appena due ore, la polizia municipale di Treviso ha rilevato, grazie ai propri operatori senza divisa, 40 casi di uso del telefono alla guida.