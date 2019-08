Audi in Usa regala a clienti emozioni con altri suoi modelli

Interessante iniziativa di Audi negli Stati Uniti per mantenere un forte legame con i propri clienti e offrire la possibilità, a titolo gratuito, di vivere esperienze di guida emozionali a bordo di altri modelli come A4, A5 Cabriolet, Q5 o Q7. Gli acquirenti di nuove auto dei Quattro Anelli hanno oggi la possibilità - attraverso la rete di noleggio Silvercar, di proprietà Audi - di usufruire per sette giorni a scelta dell'offerta Always Audi, che in 26 città degli Stati Uniti mette a disposizione le 'alternative' preferite nei diversi ambiti di mercato. "Questa nuova offerta non solo rafforza i nostri legami con Silvercar - ha dichiarato Cian O 'Brrien, presidente ad interim e direttore operativo di Audi of America - ma offre ai clienti ancora più modi di vivere le Audi. Con questo programma, ad esempio, i nostri clienti possono guidare il modello dei Quattro Anelli che amano anche quando sono lontani da casa". Silvercar ha registrato una rapida crescita nell'ultimo anno, espandendosi in tutta la nazione e contribuendo ad eliminare i problemi nei viaggi con la disponibilità di accessori specifici, tra cui seggiolini per bambini Peg Perego e i trasportini per animali domestici.