Taxi aeroporto, Amsterdam e Londra le più care

BRUXELLES - Con 36 euro in media per percorrere 30 km, Roma è tra le capitali europee più care per i viaggi in taxi aeroporto-centro città. Ed è comunque economica se paragonata a Amsterdam, dove un taxi per i 20 km da Schiphol al centro costa oltre 52 euro, o Londra, dove per Heathrow (25km) ci vogliono in media 50,6 euro.

I conti li ha fatti www.Taxi2Airport.com, sito specializzato in trasferimenti dai centri urbani agli aeroporti, che ha realizzato una classifica con 15 capitali europee. Roma occupa il nono posto, mentre ai primi ci sono le città dove in media si spende meno: Lisbona (5,8 euro per 5,4 km), Madrid (19 euro per circa 15km) e Berlino (20,1 euro per 10,8 km).