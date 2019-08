Auto: Nyt, pressing Trump contro accordo emissioni California

NEW YORK - La Casa Bianca sta cercando di evitare che altre case automobilistiche aderiscano al patto sulla riduzione delle emissioni siglato con la California da Ford, Honda, Volkswagen America e BMW North America.

Secondo quanto riportato dal New York Times, Donald Trump ha convocato il mese scorso Toyota, Fiat Chrysler e General Motors per fare pressione affinché non girino le spalle all'iniziativa del presidente americano, che punta ad allentare le norme sulle emissioni. Nonostante gli sforzi della Casa Bianca, un'altra casa automobilistica, Merceds Benz, sta per entrare a far parte dell'alleanza con la California.